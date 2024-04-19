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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه يثق في فوز الأهلي على مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي تجمع الفريقين السبت القادم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد صلاح: أثق في فوز الأهلي على مازيمبي.. وهذا اللاعب يتسبب في تخفيض معنويات المهاجمين



وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أثق في فوز الأهلي على مازيمبي، هذه ميزة الفرق الكبيرة، يغلقون ملف المباريات السابقة ثم يركزون في المباريات القادمة".



وأضاف: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي لن يعاند في التشكيل مُجددًا، وسيستفيق فيما هو قادم، لا يمكن أن يلعب أمام مازيمبي بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الزمالك".



وتابع: "إصرار مارسيل كولر على إشراك أنتوني موديست يتسبب في تخفيض معنويات المهاجمين الأخرين، وعلى كولر الدفع بوسام أبو علي ورضا سليم وبيرسي تاو في خط الهجوم أمام مازيمبي".



وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "في خط الوسط يجب أن يدفع كولر بعمرو السولية، لأنه يملك الخبرات، كما على كولر أن يدخل أحمد عبد القادر في حساباته، إن كان أساسيًا أو بديلًا".

