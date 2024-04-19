الرياضة

نجم الزمالك السابق: جوميز درس الأهلي وأدار القمة بإقتدار.. والفريق يُعاني بسبب عدم ثبات التشكيل

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، نجح في الخروج بعدة مكاسب من مباراة القمة أمام الأهلي.

نجم الزمالك السابق: جوميز درس الأهلي وأدار القمة بإقتدار.. والفريق يُعاني بسبب عدم ثبات التشكيل

 


وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "جوميز ذاكر فريق الأهلي بشكل جيد قبل اللقاء ونجح في إيقاف خطورة العديد من اللاعبين وأبرزهم علي معلول".


وأضاف: "الزمالك دخل والفريق يُعاني بسبب عدم ثبات التشكيل ولكن جوميز نجح في وضع تشكيل مناسب للمباراة".


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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