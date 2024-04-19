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أحمد جودة - القاهرة - أبدي لاعبو الأهلي المصري جاهزيتهم التامة لمواجهة مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، بعد غد السبت في ذهاب قبل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بهدف العودة بنتيجة إيجابية.

لاعبو الأهلي يبدون جاهزيتهم لمواجهة مازيمبي

وقال الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "أن فريقه لا يخشى مواجهة أحد، مشيرًا إلى أن هدفهم تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "بالفعل المباراة سوف تكون معقدة، ولكني على يقين بأننا جاهزون لها على الصعيدين ‏البدني والفني، ونأمل في تقديم مباراة كبيرة، أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية جيدة قبل خوض مباراة العودة على أرضنا".

وشدد موديست: "كما قلت، الآن نحن جاهزون للقتال ‏والجميع يرغب في تحقيق الفوز، وفي بلوغ النهائي، وبالتالي علينا أن نكون مستعدين نفسيًا لنحسم الفوز بهذه المباراة".

أما الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الفريق، فقال: "إن الأهلي يسير بشكل جيد في البطولة هذا الموسم، وهو ما يسعى إليه الفريق لمواصلته في مباراة السبت أمام مازيمبي".

وشدد تاو على جاهزيته وجاهزية زملائه اللاعبين، لخوض المباراة وإصرارهم على بذل أقصى ما لديهم.

وأضاف تاو: "أنه يعرف مازيمبي جيدًا بشكل شخصي، خاصة أنه سبق مواجهته علي ذات الملعب ويعرف صعوبة المباراة والأجواء".

من جانيه، أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق: "أنهم سيواجهون منافسًا كبيرًا وقويًا وصاحب تاريخ طويل، ولكن الأهلي هو حامل اللقب وهدفه دومًا التتويج بالبطولات".

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في الدور النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل المربع الذهبي الأخرى بين الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.