عاجل.. برشلونة يساعد باريس سان جيرمان في تعويض مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن برشلونة قد ساهم بشكل غير مباشر في تقديم الدعم لباريس سان جيرمان، في استعداده لتعويض رحيل نجمه كيليان مبابي وأعظم هداف في تاريخه.

برشلونة يساعد باريس سان جيرمان في تعويض مبابي

ووفقًا لصحيفة "لوباريزيان"، يعتزم الفريق الباريسي ضمان عائدات تبلغ 120 مليون يورو، بعد تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب الفريق الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن "بي إس جي" قد حقق 93 مليون يورو بعد تخطيه المرحلة الأولى من المسابقة، مع كل مرحلة إضافية في المراحل الإقصائية تُضاف 23.1 مليون يورو إلى هذا المبلغ.

وأشارت إلى أن إجمالي عائدات الفريق الباريسي قد تصل إلى 140 مليون يورو إذا تمكن من التأهل على حساب بوروسيا دورتموند في الدور قبل النهائي.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الإيرادات القدرات المالية لسان جيرمان، وتمهد الطريق لإبرام صفقات كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية، مثل التعاقد مع فيكتور أوسيمين من نابولي.

وكان فريق سان جيرمان قد فاز في مباراة الإياب على برشلونة في كامب نو بنتيجة 4-1، ليعوض الهزيمة التي مني بها في مباراة الذهاب بنتيجة 2-3 في استاد حديقة الأمراء.