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أحمد جودة - القاهرة - اندلع خلاف بين بعض لاعبي برشلونة بعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي.

جوندوجان يخمد ثورة غاضبة في برشلونة

شهدت مباراة الإياب خروج رونالد أراوخو ببطاقة حمراء في الشوط الأول، مما ساهم في فوز سان جيرمان بنتيجة كبيرة 4-1.

قدم إلكاي جوندوجان انتقادات لاذعة لزملائه عقب المباراة، خصوصا لتصرف أراوخو الذي أضاع فرصة الفريق بتسجيل الفوز.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن جوندوجان حاول تهدئة الأمور وتفادي تفاقم الأزمة بعد رد أراوخو على تصريحاته.

طلب جوندوجان من الطاقم الفني أن يتحدث هو شخصيًا مع زملائه داخل غرفة الملابس لتوضيح سبب انزعاجه.

وأوضح اللاعب لزملائه أنه لم يقصد إساءة لأي منهم، وهو الأمر الذي دعمه المدرب تشافي هيرنانديز أيضًا.

وفقًا للتقرير ذاته، فإن جوندوجان أراد تسليط الضوء على بعض السلبيات لدى اللاعبين الأصغر سنًا لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، خاصةً وأنه يعتبر واحدًا من قادة الفريق بفضل خبراته.