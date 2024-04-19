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أحمد جودة - القاهرة - طلب نادي اتحاد جدة، امس الخميس، تأجيل المواجهة المقررة أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

طلب عاجل من اتحاد جدة للجنة المسابقات بالدوري السعودي

وأوضح "العميد" في طلبه إلى لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الفريق يعاني من عدة غيابات مؤثرة بسبب مشاركة لاعبيه في بطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عامًا.

وأشار الاتحاد إلى أن استدعاء اللاعبين خارج أيام الفيفا يسبب ضررًا كبيرًا، خاصةً وأن مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين تعتبر مهمة للغاية بالنسبة للنادي.

وختم الاتحاد خطابه بالتعبير عن تفاؤله بقبول فكرة التأجيل من قبل لجنة المسابقات، مع التشديد على أن هذا الطلب ليس غريبًا، حيث سبق أن تم تأجيل مباراة الهلال أمام الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين.