18 لاعبًا.. الاصابات كابوس يطارد حسام حسن

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أحمد جودة - القاهرة - يعاني المنتخب المصري من إصابة 18 لاعبا قبل معسكر حزيران/يونيو استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الاصابات كابوس يطارد حسام حسن

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري أن هناك 18 لاعبا من القوام المبدئي للفريق يعاني من إصابات متفرقه خلال الفترة الماضية وذلك قبل المعسكر المقبل المقرر إقامته في شهر حزيران/يونيو المقبل.

وقال إن حسام حسن المدير الفني طلب تقريرا مفصلا من محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري، عن حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للملاعب وذلك قبل اختيار قائمة المنتخب الوطني.

وأضاف أن اللاعبين المصابين هم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وأحمد فتوح ومحمد شكري وياسر إبراهيم وعلي جبر وأسامه جلال وأحمد أيمن منصور ومحمود حمدي الونش ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي شلبي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومروان حمدي وأحمد أمين أوفا.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو وغينيا بيساو على الترتيب، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الرابع برصيد نقطة بفارق الأهداف عن إثيوبيا، ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب دون رصيد من النقاط.