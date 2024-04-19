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أحمد جودة - القاهرة - تأهل أولمبياكوس اليوناني إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، عقب تغلبه على فنربخشة التركي بركلات الترجيح 3-2، في إياب دور الثمانية.

أولمبياكوس اليوناني يقصي فنربخشة التركي ويتأهل لنصف نهائي دوري المؤتمر الاوروبي

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أولمبياكوس 3-2 على ملعبه، فيما أنهى فنربخشة، مباراة الإياب، فائزا بنتيجة 1-0.

وتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين، قبل اللجوء إلى ضربات الترجيح، التي ابتسمت لصالح الفريق اليوناني.

وسيواجه أولمبياكوس في الدور قبل النهائي، أستون فيلا، والذي بلغ الدور ذاته بعد فوزه على ليل الفرنسي بضربات الترجيح.

وسجل عرفان قهوجي، هدف المباراة الوحيد لفنربخشة في الدقيقة 11.

وأحرز لأولمبياكوس في ركلات الترجيح، أيوب الكعبي وأندريه هورتا ويورجوس ماسوراس، فيما أهدر يوسف العربي وروديني مارسيلو.

فيما سجل لصالح فنربخشة، ميشي باتشواي وألكسندر دجيكو، وأهدر دوسان تاديتش وجنكيز أونديز وليوناردو بونوتشي.

