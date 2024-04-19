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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إسبانية عن موعد افتتاح ملعب الكامب نو الجديد لفريق برشلونة. حاليًا، يلعب الفريق مبارياته في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بمنطقة مونتجويك، بانتظار انتهاء أعمال التجديد بالكامب نو.

موعد افتتاح ملعب الكامب نو الجديد

أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو بأن برشلونة حدد موعد العودة للعب في الكامب نو يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024. سيتم استئناف النشاط بسعة استيعابية تبلغ 60%، مما يعني حضور نحو 63 ألف مشجع في البداية.

رغم أن النادي كان ينوي افتتاح الملعب في ذكرى تأسيسه في 29 نوفمبر، إلا أنه قرر تأجيل الأمر للتأكد من استعدادات الكامب نو. الافتتاح سيكون في منتصف ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع لمجلس إدارة النادي في 25 أبريل المقبل لمناقشة سعر التذاكر الموسمية للأعوام القادمتين.