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أحمد جودة - القاهرة - تعتزم إدارة الصفاقسي تقديم طعن ضد قرار رابطة الأندية التونسية المحترفة الذي يمنع الفريق من حضور جماهيره لمدة مباراتين على التوالي.

الصفاقسي يطعن على قرار حرمانه من الجماهير

أكد جوهر العذار، المتحدث الرسمي للصفاقسي، في تصريحاته لإذاعة موزاييك، على قرار اللجنة القانونية للفريق بالبدء في إجراءات الاستئناف ضد هذا القرار، وذلك في غضون أقصى مدة 7 أيام من تاريخ إعلان العقوبة.

تهدف الصفاقسي إلى تخفيض مدة العقوبة إلى مباراة واحدة بدلًا من مباراتين، خاصة مع عدم حضور الجماهير في مباراة مستقبل المرسى المقررة غدًا الجمعة ضمن بطولة كأس تونس.

كانت رابطة الأندية قد قررت منع جماهير الصفاقسي من الحضور لمباراتين مع تغريمه مبلغ 7500 دينار، وذلك بسبب قيام بعض الجماهير بإلقاء الألعاب النارية داخل أرض الملعب خلال مباراة الفريق مع النجم الساحلي.