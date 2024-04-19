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أحمد جودة - القاهرة - فاز روما على ميلان في مباراتي إياب وذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، مما أدى إلى تأهله إلى المربع الذهبي في المسابقة.

روما يواصل مطاردة يوفنتوس بعد الوصول لنصف نهائي الدوري الأوروبي

انتهت مباراة الذهاب بفوز روما بهدف نظيف على ملعب سان سيرو، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز في مباراة الإياب بنتيجة 2-1 على أرضه بالأولمبيكو.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا التأهل يعكس نجاحًا مستمرًا لروما في البطولات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

تمكن روما من بلوغ المربع الذهبي في بطولات أوروبا في آخر 4 مواسم، مما يجعله واحدًا من الأندية القليلة التي تحقق هذا الإنجاز.

وفيما يتعلق بالفرق الإيطالية، يتفوق يوفنتوس فقط على روما بوصوله لنصف النهائي في 5 مواسم متتالية في الفترة من 1994 إلى 1999.

علاوة على ذلك، فإن روما قد أعاد صياغة السجل القياسي السابق الذي كان بحوزة إنتر ميلان، حيث وصل إلى نصف النهائي 4 مرات متتالية في الفترة من 1963 إلى 1967.

ويرجع تاريخ نجاحات روما في البطولات الأوروبية إلى وصوله إلى نهائي اليوروبا ليغ في الموسم الماضي، لكنه خسر اللقب أمام إشبيلية بركلات الترجيح.

وفاز روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الذي سبق ذلك، حيث تغلب على فينورد روتردام في المباراة النهائية.

وكان روما قد وصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2020-2021، قبل أن يخرج من المسابقة على يد مانشستر يونايتد.