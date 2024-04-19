نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عبور عقبة وست هام.. ليفركوزن يُسجل اسمه في سجلات التاريخ برقم قياسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح باير ليفركوزن في تفادي أول هزيمة له هذا الموسم بفضل هدف قاتل، مما جعله يُسجل اسمه في سجلات التاريخ من جديد.

ليفركوزن يُسجل اسمه في سجلات التاريخ برقم قياسي

في مباراة الإياب بربع نهائي الدوري الأوروبي، تعادل الفريق الألماني مع وست هام خارج أرضه بنتيجة 1-1، بينما كان قد فاز في الذهاب بهدفين نظيفين، مما جعله يتأهل إلى المربع الذهبي.

وبحسب شبكة "سكواكا"، أصبح لباير ليفركوزن أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ الأندية الخمسة الكبرى في أوروبا.

وصل ليفركوزن لهذا الإنجاز التاريخي بعدما تجنب الهزيمة في 44 مباراة متتالية في مختلف البطولات، حيث حقق 38 فوزًا وتعادل في 6 مناسبات دون تذوق مرارة الخسارة.

يُذكر أن هذا الإنجاز الرائع يأتي في أسبوع تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه، مما يجسد قوة واستمرارية الفريق على الساحة الأوروبية.