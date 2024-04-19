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أحمد جودة - القاهرة - يُعتبر يورجن كلوب، مدرب ليفربول، من بين الأشخاص الذين يُمكن التنبؤ بقراراتهم بصعوبة، حيث قدم خطوة مفاجئة خلال مباراة أتالانتا في بيرجامو مساء الخميس في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

كيف تخلى يورجن كلوب عن محمد صلاح وسط معركة بيرجامو

بدأ المدرب الألماني المباراة بتشكيلة قوية بقيادة اللاعب المصري محمد صلاح، فيما بدأ داروين نونيز على مقاعد البدلاء.

تمكن الدولي المصري من تسجيل هدف التقدم للريدز من ركلة جزاء بعد مرور 7 دقائق فقط من بداية اللقاء.

بينما كان ليفربول يبحث عن تسجيل هدفين آخرين لمعادلة نتيجة الذهاب، قرر كلوب استبدال صلاح في الدقيقة 66.

جاءت هذه الخطوة على الرغم من الحاجة الملحة لخدمات هداف الفريق، لا سيما وأن الفريق كان بحاجة إلى تعويض الهزيمة ذهابًا (0-3).

خرج صلاح وهو يقود فريقه بالفعل بهدف وحيد، وقرر كلوب الرهان على ثلاثي جديد في خط الهجوم، بعدما استبدل اثنين من مهاجميه في آن واحد.

وبجانب محمد صلاح، جلس كل من دومينيك سوبوسلاي ولويس دياز على مقاعد البدلاء، فيما بقي جاكبو على أرض الملعب رفقة الثنائي البديل جوتا ونونيز.