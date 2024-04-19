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أحمد جودة - القاهرة - أثار الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز جدلًا واسعًا خلال مباراة فريقه أستون فيلا ضد ليل، في إياب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

رغم الإنذارين.. سبب مثير وراء عدم طرد ايميليانو مارتينيز امام ليل

قاد مارتينيز فريقه للعبور إلى نصف النهائي بتألقه في ركلات الترجيح، التي تغلب فيها الضيوف (4-3) على الفريق الفرنسي.

ألقت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية الضوء على لقطة جدلية تتعلق بحصول حارس أستون فيلا على إنذارين دون أن يتعرض للطرد.

شهدت الدقيقة 39 حصول حارس الفيلانز على بطاقة صفراء لإضاعة الوقت، ثم قام بتصرف استفزازي للجماهير الفرنسية أثناء ركلات الترجيح.

عاد الحكم لإشهار بطاقة صفراء جديدة في وجه مارتينيز، لكن ذلك لم يؤدي إلى طرده، وهو ما أثار دهشة البعض.

وأكدت الإذاعة الفرنسية أن قرار حكم المباراة منطقي، نظرًا لوجود قواعد خاصة بركلات الترجيح، حيث لا تُعتبر هذه البطاقات جزءًا من المباراة الرئيسية، بل تندرج ضمن جزء منفصل من المسابقة.

ولذلك، ظل مارتينيز بأرض الملعب دون أن يتعرض للطرد، وتمكن من التصدي لركلتي الترجيح ليقود أستون فيلا للتأهل إلى المربع الذهبي.