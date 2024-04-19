الرياضة

رقم تاريخي سلبي لنادي أبها في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أُحرز فريق أبها رقمًا سلبيًا لم يسبقه إليه أي نادٍ في دوري روشن للمحترفين السعودي، بعد هزيمته أمام الشباب  .

رقم تاريخي سلبي لنادي أبها في الدوري السعودي

أصبح أبها الفريق الذي استقبل أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من عمر البطولة، مما يُعتبر إنجازًا سلبيًا تاريخيًا للفريق.

تلقى أبها خسارة قاسية أمام الشباب بنتيجة 0-5، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتلقى أبها خلال الموسم الحالي للبطولة المحلية، 74 هدفًا في مرماه، ما جعله يحقق الإحصائية السلبية التاريخية، والتي كانت سابقًا في حوزة الحزم باستقباله 70 هدفًا في نسخة 2010-2011.

ويأتي فريق النهضة في المركز الثالث بعد استقباله 68 هدفًا خلال نسخة 2013-2014، فيما يحتل فريق الوحدة المركز الرابع بعد استقباله 65 هدفًا خلال موسم 2016-2017.

أبها، الذي يُشرف عليه المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 25 نقطة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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