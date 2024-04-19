نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم تاريخي سلبي لنادي أبها في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُحرز فريق أبها رقمًا سلبيًا لم يسبقه إليه أي نادٍ في دوري روشن للمحترفين السعودي، بعد هزيمته أمام الشباب .

رقم تاريخي سلبي لنادي أبها في الدوري السعودي

أصبح أبها الفريق الذي استقبل أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من عمر البطولة، مما يُعتبر إنجازًا سلبيًا تاريخيًا للفريق.

تلقى أبها خسارة قاسية أمام الشباب بنتيجة 0-5، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتلقى أبها خلال الموسم الحالي للبطولة المحلية، 74 هدفًا في مرماه، ما جعله يحقق الإحصائية السلبية التاريخية، والتي كانت سابقًا في حوزة الحزم باستقباله 70 هدفًا في نسخة 2010-2011.

ويأتي فريق النهضة في المركز الثالث بعد استقباله 68 هدفًا خلال نسخة 2013-2014، فيما يحتل فريق الوحدة المركز الرابع بعد استقباله 65 هدفًا خلال موسم 2016-2017.

أبها، الذي يُشرف عليه المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 25 نقطة.