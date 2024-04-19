نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسين مرياح يعلق على مواجهة الترجي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ياسين مرياح لاعب الترجي، إن فريقه التونسي سيلعب بواقعية في مباراته المرتقبة ضد صن داونز.

ياسين مرياح يعلق على مواجهة الترجي وصن داونز

ويستضيف الترجي، نظيره صن داونز، غدًا السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحذر الدولي التونسي، من خطورة صن داونز القوي خارج ميدانه، قائلا إن "المباراة ستكون حماسية لا سيما مع قيمة الرهان".

وتابع ياسين مرياح في تصريحاته لإذاعة موزاييك "الترجي سيخوض المباراة بواقعية، وسيحاول حسمها من موقعة الذهاب، من أجل التحول إلى جنوب إفريقيا بمعنويات مرتفعة".

ونوه "لاعبو الترجي لا يفكرون في مونديال الأندية 2025، والتركيز منصب فقط على مواجهة صن داونز والترشح لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

يذكر أن الفائز من صدام الترجي وصن داونز، سيواجه الفائز من معركة الأهلي ومازيمبي.