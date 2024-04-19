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أحمد جودة - القاهرة - نجح جيانلوكا مانشيني، مدافع روما، في تحقيق إنجاز ملفت خلال مواجهة ميلان، مساء الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

المدافع الهداف.. مانشيني يوقع على رقم ملفت مع روما

ظهر مانشيني بشكل لافت خلال المباراة، حيث كان بطلًا لمباراة الذهاب بتسجيله هدف الفوز الوحيد، وقاد روما إلى فوز ثمين. ولكن الأمر لم يتوقف هنا، حيث كرر فعلته في مباراة الإياب بتسجيله هدفًا جديدًا في شباك ميلان.

ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن مانشيني سجل ما يصل إلى 7 أهداف هذا الموسم، وهو رقم يعادل ما سجله خلال آخر ثلاث مواسم مجتمعين.

وأشارت الشبكة إلى أن مانشيني أصبح أكثر مدافع تسجيلًا للأهداف في الدوريات السبع الكبرى في أوروبا وفي مسابقات الاتحاد الأوروبي لهذا الموسم.

يُذكر أن مانشيني سجل هدفًا في مرمى ميلان للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما سجل في مرمى لاتسيو (1-0)، ثم في مباراة الذهاب أمام ميلان (1-0)، والآن عاد ليسجل مجددًا ضد الروسونيري.