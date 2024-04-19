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أحمد جودة - القاهرة - إيريك داير، مدافع بايرن ميونخ، لم ينس أبدًا المنافسة التاريخية بين فريقه السابق، توتنهام هوتسبير، وآرسنال، حتى بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

نجم بايرن ميونخ يستفز جماهير الارسنال بتصريحات مثيرة

شارك النجم الإنجليزي في إقصاء آرسنال من ربع النهائي بعد الفوز بمجموع المباراتين 3-2.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات داير بعد التأهل، حيث قال: "كان من الرائع بالنسبة لي إقصاء آرسنال، وأنا أتحدث بصدق".

كان داير جزءًا لا يتجزأ من توتنهام بين عامي 2014 و2023، قبل أن ينتقل إلى الدوري الألماني في يناير الماضي.

ويعرف داير جيدًا عن عداوة توتنهام وآرسنال التاريخية، مما جعل التأهل على حساب الأخير يعني الكثير له.

وتفاعلت جماهير توتنهام بإعجاب شديد مع تصريحات داير، حيث احتفت به على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مظهرة فرحتها الكبيرة بخروج آرسنال من البطولة.