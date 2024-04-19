نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 طائرات خاصة لنقل جماهير العين للسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والنائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بتوفير ثلاث طائرات خاصة لجماهير العين، لدعمها في المباراة المقبلة ضد الهلال السعودي، المقررة في الرياض يوم الثلاثاء القادم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

3 طائرات خاصة لنقل جماهير العين للسعودية

وقد أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة العين لكرة القدم، عن شكره وامتنانه للشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على الرعاية الكريمة والدعم الكبير للنادي، من أجل تحقيق الطموحات في المشاركة المرموقة لكرة القدم الإماراتية بالبطولة الآسيوية.

وقد أصدرت شركة العين للاستثمار توجيهات بالعمل على تنظيم الترتيبات اللازمة لتنظيم رحلات الطيران الخاصة بجماهير العين إلى الرياض، والتعاون مع الهلال لشراء جميع التذاكر المخصصة لجماهير العين في استاد المملكة أرينا، وبدء إجراءات تسجيل الراغبين في السفر لدعم الفريق، عبر مكتب شؤون الجماهير.

وأثنى الشيخ سلطان بن حمدان على أداء اللاعبين في مباراة الذهاب ضد الهلال، التي انتهت لصالح العين (4-2)، معربًا عن ثقته الكبيرة في الفريق وفي قدرته على تحقيق النجاح في المرحلة الحاسمة من المسابقة.

وشكر الشيخ سلطان بن حمدان كل المؤسسات الرياضية في الإمارات، بما في ذلك اتحاد الكرة ورابطة المحترفين والأندية الرياضية ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على دعمهم المستمر لممثل الإمارات في هذه المنافسة القارية.