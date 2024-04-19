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أحمد جودة - القاهرة - فجّر النجم التشيلي أرتورو فيدال، الذي لعب لبرشلونة وبايرن ميونخ سابقًا، مفاجأة مدوية فيما يتعلق بريال مدريد.

نجم برشلونة السابق: تمنيت اللعب لريال مدريد

وأقر فيدال في مقابلة مع شبكة "TNT" بأنه يشعر بالحنين للعب مع ريال مدريد، معربًا عن رغبته السابقة في ارتداء قميص الملكي.

واشتهر فيدال بانتقاداته اللاذعة لريال مدريد، حيث اتهم الملكي بالسرقة بعد خسارة بايرن ميونخ أمامه في دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "لا يمكن أن تحدث مثل هذه السرقة في دوري الأبطال.. واجهت الكثير من عمليات السطو ضد ريال مدريد خلال مسيرتي".

وخلال تصريحاته الأخيرة، سُئل فيدال عن أصعب فريق واجهه، فأجاب: "برشلونة عام 2015.. فازوا علينا في نهائي دوري الأبطال عندما كنت ألعب ليوفنتوس".

وبالنسبة للاعبه المفضل، أكد فيدال أن ليونيل ميسي هو الأفضل بلا منازع، مشيرًا إلى أنه أمتعه على الأرض، بينما اعتبر فرانك ريبيري الأكثر إثارة للإعجاب.