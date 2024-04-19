نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عواصف الإمارات تجني عواقبها السعودية.. قصة أزمة الهلال من الألف إلى الياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عواصف وأمطار غزيرة في دولة الإمارات، شغلت الجميع في الوطن العربي، وليس هذا فحسب، وإنما كان لها أثرًا على الدوري السعودي للمحترفين، الذي اشتعلت فيه أزمة كبيرة بسبب الهلال.

وأصبحت رابطة الدوري السعودي في وجه الانتقادات والهجوم، بعد أن أصدرت قرارًا رسميًا بتأجيل مباراة الهلال ضد الأهلي في الجولة 28، إلى يوم 6 مايو بدلًا من 19 أبريل الجاري.

يأتي ذلك إثر تأجيل مباراة الهلال ضد العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث أن القوانين تنص على أنه لا بد من توافر 72 ساعة بين المباريات في الدوري السعودي، وهو ما تنافى مع ما حدث بعد التعديل الآسيوي.

كيف بدأت القصة؟

بدأ فتيل الأزمة، عندما أرسل الهلال خطابًا إلى لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لتعديل مواعيد مبارياته من بينها لقاء الأهلي، وذلك بسبب وجود ضغوط على الزعيم بسبب كثرة مشاركاته في البطولات.

وردت اللجنة بالرفض لهذا الطلب، وحسمت الأمر ببيان رسمي للرد على تساؤلات الجمهور، إلا أن هذا الهدوء لم يستمر طويلًا، بفضل عاصفة رعدية وأمطار وسيول في الإمارات، إذ أن الأمر أصبح حتميًا لا مجال لأي قرار سوى التأجيل.

حيث أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباراة الهلال ضد العين لمدة 24 ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات، لتلحق به الرابطة، وتكشف هي الأخرى عن تعديل موعد لقاء الزعيم أمام الأهلي.

ذروة الأزمة

ولقي هذا القرار غضب عارم في الشارع الرياضي السعودي، وبدأ سيل من البيانات للتعبير عن الرفض التام لهذا الأمر.

الأهلي طرف المواجهة هو من أشعل فتيل البيانات، حيث أكد رفضه لفكرة تأجيل المباراة أمام الهلال، في ظل أن الفريق لن يلعب لمدة 20 يومًا.

ثم أعقبه الاتحاد، الذي فتح النار على الرابطة، حيث أكد أن هذا الأمر يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، كما أنه سبق وأن طلب تأجيل مباراة له أمام ضمك، إلا أنه قوبل بالرفض رغم موافقة الطرفين.

ولم يكتف العميد بهذا البيان، إلا أنه خرج ببيان آخر، طلب خلاله تأجيل مباراته أمام الهلال، في نصف نهائي كأس الملك المقرر لها يوم 30 أبريل الجاري، بسبب تواجد لاعبيه مع المنتخب السعودي الأولمبي في ذلك الوقت.

أما النصر فقد سجل اعتراضه هو الآخر على القرار، بسبب مواقف سابقة له مع الرابطة عندما رفضت تعديل مباريات للفريق، مما جعل إدارة العالمي تبدي استغرابها من القرار.

الخبراء يؤكدون قانونية القرار

وحتى الآن لم يهدأ الشارع الرياضي السعودي، بخصوص هذا الشأن، وأكد الخبراء القانونيين، أن قرارات الرابطة غير قابلة للطعن، ولكن في حال وقع ضرر على أي من الأندية فعليه التقدم بشكوى مع تقديم الإثباتات اللازمة لذلك، مشددة على أن قرار التأجيل قانوني، وننتظر ما سيحدث من تطورات خلال الفترة الحالية.

