نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر امام الفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن مباريات الجولة 28 من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

تشكيل النصر امام الفيحاء في دوري روشن السعودي

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك.

ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد فريق الفيحاء في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

ويتوقع أن يدخل المدرب لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذه المباراة بتشكيل مكون من:-