نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس أمام كالياري في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ماسيليمانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة كالياري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري

يلتقى السيدة العجوز مع كالياري، مساء، غدًا، الجمعة الموافق 19 أبريل 2024 ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الكالتشيو، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

حراسة المرمى: تشيزيني.

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو.

خط الوسط: كامبياسو - ماكيني - لوكاتيلي - رابيو - كوسيتش.

خط الهجوم: فلاهوفيتش - كييزا.



ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد كالياري في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.