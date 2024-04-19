نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-4-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-04-2024، الذي يشهد مباريات قوية في الدوري السعودي أبرزها النصر والفيحاء كما يواجه يوفنتوس نظيره كالياري. مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو X غرناطة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى X لاتسيو – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 كالياري X يوفنتوس – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت X أوجسبورج – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس X لوريان – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4 مواعيد مباريات الدوري السعودي

النصر X الفيحاء – الساعة 5 مساء على قناة 1 SSC HD الرياض X الطائي – الساعة 5 مساء على قناة 2 SSC HD مواعيد مباريات الدوري التركي

بشكتاش X أنقرة جوجو – الساعة 7 مساء مواعيد مباريات الدوري المصري

بلدية المحلة X المقاولون العرب – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT