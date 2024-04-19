الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-4-2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-04-2024، الذي يشهد مباريات قوية في الدوري السعودي أبرزها النصر والفيحاء كما يواجه يوفنتوس نظيره كالياري.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 
أتلتيك بيلباو X غرناطة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
جنوى X لاتسيو – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1  

كالياري X يوفنتوس – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني 
آينتراخت فرانكفورت X أوجسبورج – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس X لوريان – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

مواعيد مباريات الدوري السعودي
النصر X الفيحاء – الساعة 5 مساء على قناة 1 SSC HD  

الرياض X الطائي – الساعة 5 مساء على قناة 2 SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي
بشكتاش X أنقرة جوجو – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري 
بلدية المحلة X المقاولون العرب – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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