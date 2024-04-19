نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-4-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-04-2024، الذي يشهد مباريات قوية في الدوري السعودي أبرزها النصر والفيحاء كما يواجه يوفنتوس نظيره كالياري.
مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو X غرناطة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
جنوى X لاتسيو – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
كالياري X يوفنتوس – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت X أوجسبورج – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس X لوريان – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي
النصر X الفيحاء – الساعة 5 مساء على قناة 1 SSC HD
الرياض X الطائي – الساعة 5 مساء على قناة 2 SSC HD
مواعيد مباريات الدوري التركي
بشكتاش X أنقرة جوجو – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
بلدية المحلة X المقاولون العرب – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT