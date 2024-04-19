استشهد بمواجهة مدريد وسيتي.. دي روسي يتحدث عن فوز روما على ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - قارن دانييلي دي روسي، مدرب روما، أداء فريقه الدفاعي أمام ميلان، بما قدمه ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما انتصر الميرينجي بركلات الترجيح، بعد تراجع كبير تحت ضغط أصحاب الأرض.

دي روسي يتحدث عن فوز روما على ميلان

وقال دي روسي، عقب المباراة: "للتغلب على ميلان، كنا بحاجة للتميز وقلب كبير.. بمجرد أن أصبح لدينا 10 لاعبين، كان علينا أن نلعب بقوة وذكاء ووعي تكتيكي.. الركض فقط ليس كافيا".

وأضاف: "أنا فخور حقا بأن أكون مدربا لفريق مثل هذا.. الأمر لم يكن سهلا، فميلان فريق قوي للغاية، ويلعب كرة قدم جيدة.. لقد رأينا أمس، حتى ريال مدريد تراجع ودافع.. وقد فعلنا هذا أيضا عندما كانت اللحظة مناسبة له".

وأتم "بالنظر إلى أن ميلان كان يهزمنا دائما تقريبا، في السنوات الأخيرة، لم يتوقع أحد أن نفوز.. لذا فإن حقيقة أننا جعلنا الأمور متوازنة، كانت بالفعل إنجازا".

