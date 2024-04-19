نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاسيميرو: أنشيلوتي بكى بعد قرار رحيلي عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، كواليس رحيله عن صفوف ريال مدريد.

ورحل كاسيميرو عن ريال مدريد في صيف 2022، إلى صفوف مانشستر يونايتد، مقابل 70 مليون يورو.

وقال كاسيميرو في حديث مع برنامج إل تشيرنجيتو "عندما انتهى كل شيء مع اليونايتد، دخلت مكتب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي بدأ في البكاء".

وتابع "قال لي: كاسيميرو، لا أعرف، أريدك فقط أن تعلم أنني أحبك، ولم أكن أريدك أن تغادر ريال مدريد".

وأتم "كانت هذه هي اللحظة الوحيدة التي ساورتني الشكوك فيها حول قرار رحيلي عن ريال مدريد".