نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

وخلال الاجتماع سيتم الاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة والزي الخاص بكل فريق ومواعيد الوصول إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء.

من المقرر يحضر الاجتماع من الأهلي كل من خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق.

ويختتم الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي وهو نفس الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين غدا.

