نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم ريال مدريد يبلغ بيريز بقرار الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ أحد نجوم ريال مدريد، إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، بقرار رحيله عن ملعب “سانتياجو برنابيو” في نهاية الموسم الرياضي الجاري.

ناتشو يرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم

وحسب ما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانية فأن ناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد قد أبلغ الإدارة بنية رحيله عن النادي في نهاية الموسم.

وينتهي عقد ناتشو مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، وسيغادر النادي ويصبح لاعبًا حرًا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة الإسباني إلى أن نادي إنتر ميلان يريد الحصول على خدمات ناتشو في صفقة مجانية، الصيف المقبل، بعد محاولة سابقة للتوقيع معه قبل عام واحد.

وأوضح المصدر ذاته أن ناتشو لم يحدد وجهته القادمة، ويفضل أن تكون جميع الخيارات متاحة، حتى خيار الانتقال إلى أي نادٍ غير أوروبي.

ومن المنتظر أن يرحل ناتشو عن صفوف ريال مدريد بعد نهاية مدة عقده الحالي، وسيختار بعد ذلك ناديه القادم.