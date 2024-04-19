نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوكاكو مطلوب في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية تركية عن عودة البلجيكي روميلو لوكاكو نجم تشيلسي المعار إلى روما الإيطالي لدائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي مع اقتراب الميركاتو الصيفي المقبل.



وأشار الصحفي التركي أكرم كونور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أن لوكاكو البالغ من العمر 30 عامًا يقترب من العودة إلى تشيلسي مرة أخرى عقب نهاية فترة إعارته إلى روما في نهاية الموسم الحالي.



وألمح أكرم كونور أن تقارير صحفية كانت قد زعمت أن لوكاكو لا يزال ضمن اهتمامات الدوري السعودي على الرغم من رفضه عروضًا قوية من الهلال في الصيف الماضي بسبب رغبته في البقاء بأوروبا.



وأكد الصحفي التركي أكرم كونور أن الأندية السعودية المهتمة بالتعاقد مع لوكاكو هي الاتحاد والأهلي والشباب.

جدير بالذكر أن لوكاكو يرتبط بعقدٍ مستمر مع تشيلسي يمتد حتى يونيو 2026 ولا زالت وجهته المقبلة غير معلومة.



كما شارك لوكاكو في 41 مباراة مع روما الإيطالي في جميع البطولات في الموسم الحالي وسجل لوكاكو 18 هدف وصنع 4 تمريرات حاسمة.