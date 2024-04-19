المقاولون يعلن تشخيص إصابة لؤي وائل بعد فقدان الوعي أمام بلدية المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي المقاولون العرب اليوم الجمعة تفاصيل إصابة لاعب فريقه الأول، لؤي وائل، التي تعرض لها خلال مباراتهم ضد بلدية المحلة في الدوري المصري.

في الدقيقة 80 من المباراة، وقع لؤي وائل في حالة إغماء، حيث تدخل الطاقم الطبي على الفور لتقديم الإسعافات الأولية وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف.

المقاولون يعلن تشخيص إصابة لؤي وائل

تم إصدار هذا البيان بناءً على اهتمام نادي المقاولون العرب بتوضيح حالة اللاعب بعد أن أثارت حالته قلقًا بين المشجعين بعد الاصطدام القوي برأسه خلال المباراة.

وأكد النادي أن التشخيص الأولي لإصابة لؤي وائل كان ارتجاجًا ناتجًا عن الاصطدام القوي في رأسه الذي أدى إلى فقدان الوعي لفترة مؤقتة، وقد قام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أيمن زين بنقل اللاعب فورًا إلى مستشفى المحلة لإجراء بعض الفحوصات والتأكد من حالته.

وأكدت النادي أيضًا أن اللاعب يتلقى الرعاية الطبية اللازمة منذ وصوله المستشفى، مشيدة بجهود الأطقم الطبية والمسؤولين عن رعايته.

وفيما يتعلق بحالته الحالية، أكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة في النادي، أن حالة لؤي وائل مستقرة حاليًا، وقد خضع لآشعة مقطعية على الرأس والرقبة عند وصوله إلى المستشفى لمزيد من التأكد من حالته، وأظهرت النتائج سلامته.

وأضاف أن الأطباء يراقبونه في المستشفى لمدة 24 ساعة ويقومون بإجراء بعض الفحوصات الإضافية لمتابعة تحسن حالته.