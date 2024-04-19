نجم الكلين شيت.. نوير الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - دخل مانويل نوير قائمة تاريخية في دوري أبطال أوروبا، عقب التألق مع فريقه الحالي بايرن ميونخ الألماني في الموسم الحالي من البطولة الأوروبية.

قدم نوير أداء مبهر في فوز بايرن ميونخ بهدف نظيف على حساب أرسنال في مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسم بايرن ميونخ الألماني بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب إقصاء نادي أرسنال الإنجليزي من ربع النهائي.

نوير الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا

أصبح الألماني مانويل نوير الحارس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 58 مرة في 138 مباراة.

استقبل نوير في البطولة 123 هدف، متفوقًا على الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد وبورتو البرتغالي برصيد 57 مرة في 177 مباراة استقبل 201 هدف.

خاض مانويل نوير 514 مباراة مع بايرن ميونخ، استقبلت شباكه 414 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه 243 مرة في مختلف البطولات.

توج نوير مع بايرن ميونخ بـ 29 بطولة منها دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.