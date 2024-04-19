نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| تشافي يحدد مصيره بعد مغادرة برشلونة.. صدمة لـ أياكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على ما سيفعله بعد رحيله عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم في نهاية منافسات الموسم الجاري 2023/24.

وكان تشافي قد أخبر الجميع في وقتٍ سابق، بقرار رحيله عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم، بعد تذبذب النتائج في إحدى الفترات.

تشافي يقرر مصيره بعد الرحيل عن برشلونة

أكدت تقارير إسبانية مؤخرًا، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة سيجتمع مع تشافي لإقناعه بالبقاء مع الفريق، ولكن إذا أصر المدرب على قرار سينفصل الطرفان بشكل ودي في نهاية الموسم.

ووفقًا للإعلامي ميجيل سانز التابع لصحيفة “سبورت” الإسبانية فأن تشافي قد قرر إما الاستمرار مع برشلونة أو أخذ فترة إجازة الموسم المقبل.

وأشار سانز إلى أن تشافي لن يُدرب أي فريق آخر رغم وجود اهتمام من عدة أندية أبرزها أياكس الهولندي.

وأوضح سانز أن مسؤولي برشلونة سيجتمعوا مع تشافي بعد لقاء الكلاسيكو، المقرر له الأحد، ولكن الأقرب أنه لن يستمر حيث يرى أن مرحلته انتهت والأفضل للفريق بدء مشروع جديد مع مدرب آخر.

ويُفضل تشافي هيرنانديز، أخذ فترة راحة لمدة عام واحد بعدما قضى وقتًا مرهقًا مع فريق برشلونة.