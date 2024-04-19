نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة الأبطال.. أنشيلوتي لا يُقهر أمام بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتسلح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بسجل إيجابي عندما يواجه بايرن ميونخ مجددًا في دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

استطاع ريال مدريد، أن يُقصي مانشستر سيتي حامل اللقب، من دور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الذهاب 3-3 على ملعب “سانتياجو برنابيو”، والإياب 1-1 في “الاتحاد” معقل السيتي.

أما بايرن ميونخ فقد وصل دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على آرسنال بمجموع مباراتي ربع النهائي 3-2، فقد حسم التعادل نتيجة المباراة الأولى بينهما بـ3-2 وتفوق “البافاري” في العودة بـ1-0.

ويتطلع أنشيلوتي، لقيادة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا معتمدًا على سجله الخالي من الهزائم في مواجهاته السابقة أمام بايرن ميونخ، الذي سيواجهه يومي 30 أبريل و8 مايو.

احتفال نجوم ريال مدريد بعد إقصاء مانشستر سيتي

أنشيلوتي مع ميلان فريقه السابق، وريال مدريد، واجه بايرن ميونخ في 8 مواجهات سابقة، جميعها بدوري أبطال أوروبا، وتمكن من تحقيق الفوز في 6 لقاءات وتعادل مرتين.

وجاءت نتائج أنشيلوتي أمام بايرن ميونخ، كالآتي:

في موسم 2002/03؛ لعب أنشيلوتي عندما كان مدربًا لميلان ضد بايرن ميونخ في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وتفوق في مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة 2-1.

خاض أنشيلوتي، صدامًا قويًا ضد بايرن ميونخ في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا نسخة 2005/06 وانتهت المباراة الأولى بالتعادل 1-1 ثم فاز ميلان إيابًا بـ4-1.

وفي موسم 2006/07؛ التقى ميلان بقيادة أنشيلوتي مع بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال، وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة لقاء الذهاب، قبل أن يخطف الفريق الإيطالي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي بفوزه بالإياب 2-0.

ورسخ أنشيلوتي، عقدته لميلان بعدما أطاح به وقاد ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2013/14 من خلال مباراتي نصف النهائي بـ1-0 ذهابًا و4-0 إيابًا.

وحقق أنشيلوتي، لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات خلال مسيرته كمدرب، مع ميلان في 2002/03 و2006/07، ومع ريال مدريد في 2013-14 و2021-22.