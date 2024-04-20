نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاحب الحنجرة الذهبية.. معلق مباراة الأهلي ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه النادي الأهلي نظيره فريق مازيمبي في مباراة مرتقبة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك مساء اليوم السبت الموافق للعشرين من إبريل.

موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي



تقام المباراة بين الأهلي ضد مازيمبي اليوم السبت، وتبدأ في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مازيمبي



يمكن متابعة اللقاء الكروي الهام عبر قناة beIN Sports 6، ضمن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

معلق مباراة الأهلي ضد مازيمبي



وقد أسندت مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق الجزائري البارز حفيظ دراجي، وذلك في إطار تغطية شبكة بي إن سبورتس لأحداث هذه المواجهة الكروية الهامة.