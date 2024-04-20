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أحمد جودة - القاهرة - أهدت النيران الصديقة غرناطة التعادل بهدف لمثله في المواجهة التي خاضها أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة ال32 من دوري الإسباني.

التعادل يحسم مواجهة بيلباو وغرناطة في الليجا

وبعد مرور 6 دقائق فقط على بداية المباراة، أهدى إينياكي ويليامز الضيوف هدفا أولا بعدما سدد بالخطأ في مرماه على ملعب (سان ماميس).

وأدرك أصحاب الأرض التعادل (1-1) عن طريق جوركا جوروزيتا في الدقيقة 24.

وبهذا التعادل، رفع بيلباو رصيده إلى 58 نقطة بالمركز الخامس، المؤهل للدوري الأوروبي، في حين، زاد غرناطة رصيده إلى 18 نقطة في الترتيب قبل الأخير.

