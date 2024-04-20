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أحمد جودة - القاهرة - بعد خروج فريقه السابق برشلونة من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، تلقى لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، هدية جديدة من رابطة الدوري الفرنسي.

نبأ سار لأنريكي بعد عبور عقبة برشلونة

تم تأجيل مباراة بي إس جي ضد نيس في الجولة 32 من الدوري، التي كانت مقررة يوم 3 مايو/ أيار، لتُقام بدلًا من ذلك يوم 15 مايو، لمنح الفريق الباريسي الفرصة للتحضير بشكل جيد لمباراتي بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وجاء هذا التأجيل بعد قرار سابق من الرابطة الفرنسية بتأجيل مباراة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بسبب مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

كما تأجلت أيضًا مباراة أولمبيك مارسيليا في الجولة 32 لتتمكن من التركيز على مواجهة أتالانتا في الدوري الأوروبي، بعد أن تأهلت بفوزها على بنفيكا، بينما حقق بي إس جي فوزًا مثيرًا على برشلونة.