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أحمد جودة - القاهرة - تتزايد الشائعات حول اقتراب بايرن ميونخ من التوقيع مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ليخلف توماس توخيل في نهاية الموسم.

هل يتولى زيدان تدريب بايرن ميونخ

وقد أعلن النادي الألماني سابقًا عن إنهاء تعاقده مع توخيل مبكرًا بعد نهاية الموسم الحالي، بسبب عدم تحقيقه للأهداف المطلوبة.

تقارير إسبانية أشارت اليوم إلى اقتراب بايرن من التوقيع مع زيدان، الذي حدد بعض الشروط قبل الموافقة على الانتقال.

لكن شبكة "سكاي ألمانيا" نفت هذه الأنباء، مؤكدة عدم صحة التقارير القادمة من إسبانيا بشأن زيدان حتى الآن.

وأوضحت: "اسم زين الدين زيدان ليس جزءًا من قائمة الخيارات المطروحة لدى بايرن ميونخ".

في الوقت نفسه، تلقى النادي ضربة موجعة بتمديد عقد جوليان ناجلسمان مع المنتخب الألماني حتى عام 2026.

وعلى الرغم من محاولات ناجلسمان للعودة إلى منصب المدير الفني للفريق، بعد إقالته بشكل مفاجئ قبل عام، إلا أنه قرر فجأة التوقيع على تمديد العقد مع المانشافت.