نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك: حسام حسن لا يصلح لمنتخب مصر لأسباب شخصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، أنه غير مقتنع بقيادة حسام حسن، للمنتخب الوطني للكثير من الأسباب.

تصريحات حلمي طولان

وقال طولان في تصريحاته عبر تلفزيونية: "لست مقتنع بقيادة حسام حسن لمنتخب مصر لأسباب فنية وأخلاقية ويحق لكل إنسان التعبير عن رأيه بحرية في هذا الأمر".

وتابع: "أحد الإعلاميين خرج علينا بتصريحات تهاجم أي المنتقدين لتولي حسام إدارة تدريب المنتخب، أحب أقوله احنا في بلد حريات وكل شخص حر في رأيه".

وأتم: "حسام لا يصلح لقيادة المنتخب وهذا رأي ولن أتراجع عنه مطلقا".

