الرياضة

نجم الزمالك: حسام حسن لا يصلح لمنتخب مصر لأسباب شخصية

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، أنه غير مقتنع بقيادة حسام حسن، للمنتخب الوطني للكثير من الأسباب.

تصريحات حلمي طولان

وقال طولان في تصريحاته عبر تلفزيونية: "لست مقتنع بقيادة حسام حسن لمنتخب مصر لأسباب فنية وأخلاقية ويحق لكل إنسان التعبير عن رأيه بحرية في هذا الأمر".

وتابع: "أحد الإعلاميين خرج علينا بتصريحات تهاجم أي المنتقدين لتولي حسام إدارة تدريب المنتخب، أحب أقوله احنا في بلد حريات وكل شخص حر في رأيه".

وأتم: "حسام لا يصلح لقيادة المنتخب وهذا رأي ولن أتراجع عنه مطلقا".
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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