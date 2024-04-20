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أحمد جودة - القاهرة -



حرص المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق اليد في الجزائر على الاطمئنان على استعدادات الفريق لمواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

جلسة تجمع هشام نصر برئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك قبل مواجهة الترجي في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس



وقام هشام نصر بالاجتماع بحسن يسري رئيس جهاز كرة اليد على هامش مران الجمعة من أجل الاطمئنان على كل الأمور الخاصة بالفريق.



وتقام المباراة بين الزمالك والترجي على ملعب قصر الرياضة بمدينة وهران الجزائرية في تمام التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت الجزائر.



وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي



ويتكون الجهاز الفني لـ "يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.

