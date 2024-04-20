نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024 في الدوري الإيطالي.. نابولي يلاقي إمبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباريات الدوري الإيطالي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024 في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي اليوم السبت بانطلاق مبارتين وستستكمل باقي المباريات في اليوم التالي.

يحتل إنتر ميلان صدارة الكالتشيو في الموسم الحالي برصيد 83 نقطة بينما جاء ميلان في المركز الثاني برصيد 69 نقطة في حين جاء يوفنتوس بطل الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الكالتشيو..

- امبولي ونابولي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- هيلاس فيرونا واودينيزي الساعة 9 الا ربع مساء بتوقيت مصر