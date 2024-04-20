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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024 في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يلتقي فريق لاس بالماس مع نظيره فريق سيلتا فيجو ظهر اليوم السبت في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة.

كما يلتقي فريق رايو فاليكانو مع نظيره فريق أوساسونا عصر اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب فريق جيرونا مع نظيره فريق قادش في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف يتم نقل أحداث مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني اليوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.