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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم السبت في الجولة الثانية والثلاثين.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 78 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

وتشهد أبرز مباريات اليوم السبت في الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني مواجهة فريق جيرونا مع نظيره فريق قادش عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم السبت:-

1. ريال مدريد، 78 نقطة.

2. برشلونة، 70 نقطة.

3. جيرونا، 65 نقطة.

4. أتلتيكو مدريد، 61 نقطة.

5. أتلتيك بيلباو، 57 نقطة.

6. ريال سوسيداد، 50 نقطة.

7. فالنسيا، 47 نقطة.

8. ريال بيتيس، 45 نقطة.

9. فياريال، 39 نقطة.

10. خيتافي، 39 نقطة.

11. أوساسونا، 39 نقطة.

12. لاس بالماس، 37 نقطة.

13. إشبيلية، 34 نقطة.

14. ألافيس، 32 نقطة.

15. ريال مايوركا، 31 نقطة.

16. رايو فاليكانو، 31 نقطة.

17. سيلتا فيجو، 28 نقطة.

18. قادش، 25 نقطة.

19. غرناطة، 17 نقطة.

20. ألميريا، 14 نقطة.