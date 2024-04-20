نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم السبت التي ستكون ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من البريميرليج.

ويشهد اليوم السبت 20-4-2034، إقامة ثلاث مباريات، حيث يواجه لوتون تاون نظيره برينتفورد، ويلتقي شيفيلد يونايتد مع بيرنلي، ويقابل آرسنال نظيره وولفرهامبتون.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

لوتون تاون ضد برينتفورد – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وولفرهامبتون ضد آرسنال – في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، ويأتي آرسنال في المركز الثاني برصيد 71، فيما يأتي ليفربول في المركز الثالث بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف.

1- مانشستر سيتي: 73 نقطة.

2- آرسنال: 71 نقطة.

3- ليفربول: 71 نقطة.

4- أستون فيلا: 63 نقطة.

5- توتنهام: 60 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد: 50 نقطة.

7- مانشستر يونايتد: 50 نقطة.

8- وست هام: 48 نقطة.

9- تشيلسي: 47 نقطة.

10- برايتون: 44 نقطة.

11- وولفرهامبتون: 43 نقطة.

12- فولهام: 42 نقطة.

13- بورنموث: 42 نقطة.

14- كريستال بالاس: 33 نقطة.

15- برينتفورد: 32 نقطة.

16- إيفرتون: 27 نقطة.

17- نوتنجهام فورست: 26 نقطة.

18- لوتون تاون: 28 نقطة.

19- بيرنلي: 20 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 16 نقطة.