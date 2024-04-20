نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النادي الاهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره الافريقي، أمام تي بي مازيمبي وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد ضمن التأهل لهذا الدور بعد الفوز على سيمبا بهدف في مباراة الذهاب، وهدفين في الإياب ليعبر لدور نصف نهائي بثلاثية نظيفة.

أما مازيمبي حسم التأهل لهذا الدور بعد التعادل سلبيا أمام بترو أتليتكو ذهابا ومن ثم حسم المباراة إيابا بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري الأبطال

وتنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الثالثة مساء بتوقيت مصر الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومازيمبي

وتنقل المباراة وكافة أحداث المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.