نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جمهور النادي الاهلي مواجهة فريقه أمام تي بي مازيمبي وذلك في ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد ضمن التأهل لهذا الدور بعد الفوز على سيمبا بهدف في مباراة الذهاب، وهدفين في الإياب ليعبر لدور نصف نهائي بثلاثية نظيفة.

أما مازيمبي حسم التأهل لهذا الدور بعد التعادل سلبيا أمام بترو أتليتكو ذهابا ومن ثم حسم المباراة إيابا بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري الأبطال

وتنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الثالثة مساء بتوقيت مصر الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري الأبطال

وتذاع مباراة مازيمبي والأهلي على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط

وتعد قناة بي إن سبورت 6 هي القناة الناقلة لمباراة الأهلى على النايل سات في دورى أبطال إفريقيا 2024 كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.