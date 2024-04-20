نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام يونيون برلين اليوم في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم مباراة منتظره بين فريقي بايرن ميونخ ضد نظيره ومنافسه يونيون برلين، في اللقاء الذي يقام اليوم السبت الموافق 20 من أبريل 2024، في الدوري الالماني.

وتقام المباراة اليوم بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الألماني «البوندسليجا» للموسم الحالي 2023- 2024.

ويستضيف ستاد Alte Forsterei المباراة التي تجمع بين بايرن ميونخ ضد نظيره يونيون برلين في الجولة الـ30 من الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة يونيون برلين اليوم

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيمتش، دي ليخت، إريك داير، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: غوريتزكا، بالفوفيس، مولر، جمال موسيالا، ماتيس نيل.

خط الهجوم: هاري كين.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين

وتذاع المباراة اليوم بين الفريقين عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» التي تبث لقاء مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الجولة الـ30 من الدوري الألماني «البوندسليجا».

حيث أنها تعد الناقل الحصري والوحيد لمنافسات الدوري الألماني للموسم الحالي.