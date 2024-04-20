موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

من المنتظر أن يلتقي الفريقين اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024، حيث أنه ستذاع عبر شاشة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، ستكون القناة الناقلة للمباراة هي “beIN Sports 1 HD” و “beIN 4K”.

وتنطلق صافرة حكم المواجهة التي تقام اليوم بين الفريقين في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للفريقين

ومن المنتظر أن يبدأ المدرب بيب غوارديولا تشكيلة فريقه التي تضم كلا من: ستيفان أورتيغا، ناثان آكي، روبين دياش، جون ستونز، كايل ووكر، رودري، جيريمي دوكو، جوليان ألفايرز، كيفن دي بروين، فيل فودين، وإيرلينغ هالاند.

كما أن من المتوقع أن يبدأ ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بالتشكيلة التالية: دوردي بيتروفيتش، بن تشيلويل، تياغو سيلفا، تريفوه تشالوباه، مالو غوستو، إنزو فيرنانديز، مويسيس كايسيدو، رحيم ستيرلينغ، كونور غالاغير، كول بالمر، ونيكولاس جاكسون.