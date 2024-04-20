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أحمد جودة - القاهرة -



أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن عدم تطوير ملعب مازيمبي الكونغولي في الفترة الماضية قد يكون متعمدًا.

مختار مختار: عدم تطوير ملعب مازيمبي قد يكون متعمد.. وهذا الأمر يشكل خطورة على الفرق



وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة مازيمبي صعبة على الأهلي، خصوصًا في ظل الأجواء التي يشهدها ملعب مازيمبي واقتراب المدرجات من أرضية الملعب".



وأضاف: "الفارق بين النجيل الصناعي والطبيعي كبير، خصوصًا أن اللاعبين اعتادوا على خوض المباريات على النجيل الطبيعي، التمرير في النجيل الصناعي صعب".



وتابع: "نادي مازيمبي كبير في إفريقيا، وكان يجب تطوير أرضية الملعب، ولكن قد تكون نيتهم عدم تطوير أرضية الملعب من أجل استدراج الفرق".



وأكمل: "الأهلي لا ينظر لمباراة مازيمبي فقط، بل عينه على البطولة، التي يسعى للتتويج بها دائمًا، خصوصًا أن البطولات الإفريقية أهم من المحلية".



وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "على لاعبي الأهلي عدم التركيز مع أجواء مباراة مازيمبي، بل ويسعون لتحقيق الفوز في نفس الملعب.. الأهلي يتفوق فنيًا على مازيمبي".

