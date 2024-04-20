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أحمد جودة - القاهرة - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مجدي أبو المجد على إعداد تقرير فني شامل عن الترجي التونسي قبل مواجهة الفريقين اليوم السبت، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

الزمالك يدرس الترجي التونسي قبل مواجهته ضمن منافسات دوري المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد

وقام علاء الدين أحمد محلل الأداء بإعداد تقرير فني مصور عن كل لاعب من الترجي لدراسة نقاط القوة والضعف به، ومتابعة الجهاز الفني للتقرير للتعرف على المنافس بشكل أكبر.



كما تم توجيه تعليمات خاصة لحراس الزمالك وخوض مران منفرد على هامش تدريبات اليوم بشأن الأداء الهجومي للاعبي الفريق التونسي



وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي



ويتكون الجهاز الفني لـ "يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.

