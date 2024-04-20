نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الترجي وصن داونز اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإفريقية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي ضد صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

متي موعد مباراة الترجي ضد صن داونز؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي نظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت 20 أبريل 2024، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الخادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأوليمبي حمادة العقربي المباراة المرتقبة بين نادي الترجي الرياضي التونسي ضد نظيره صن داونز الجنوب إفريقي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد صن داونز؟

تذاع أحداث مباراة الترجي ضد صن داونز عبر قناة بي إن سبورت 6 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال افريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد بي إن سبورت 6 اتش دي على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 11054 (v)

معدل الترميز 27500

تصحيح الخطأ ⅔

جودة الصوت والصورة HD

تردد قناة بي إن سبورت 6 اتش دي سهيل سات

القمر الصناعي سهيل سات

تردد القناة 11585 (v)

معدل الترميز ⅔

تصحيح الخطأ 27500

جودة الصوت والصورة HD